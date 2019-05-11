Жінка та її син організували у Києві будинок розпусти

КИЇВ. 11 травня. УНН. Поліція Києва викрила будинок розпусти, де жінка-організатор разом зі своїм сином завдяки діяльності повій надавали платні сексуальні послуги. У рамках кримінального провадження слідчі провели санкціоновані обшуки та вилучили речові докази - грошові кошти, банківські картки та мобільні телефони жінки-організатора та її сина, який виявився спільником. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.