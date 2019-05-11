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Жінка та її син організували у Києві будинок розпусти

Жінка та її син організували у Києві будинок розпусти

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Поліція Києва викрила будинок розпусти, де жінка-організатор разом зі своїм сином завдяки діяльності повій надавали платні сексуальні послуги. У рамках кримінального провадження слідчі провели санкціоновані обшуки та вилучили речові докази - грошові кошти, банківські картки та мобільні телефони жінки-організатора та її сина, який виявився спільником. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

“Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми столичного главку поліції спільно з працівниками слідчого відділу Оболонського управління поліції та Київської місцевої прокуратури № 5 у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, припинили дії групи осіб, члени якої організували діяльність з надання платних послуг сексуального характеру”, — йдеться у повідомленні прес-служби.

“Організатором виявилася жінка, яка розмістила низку оголошень у соціальній мережі Інтернет щодо надання дівчатами-повіями пікантних послуг. Для забезпечення сприятливих умов для заняття проституцією вона разом зі своїм сином винайняла кілька квартир у Києві”, — розповів т.в.о. начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві Олексій Гаврилюк.

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“Після отримання заявки, так звані диспетчери, направляли дівчат до клієнтів з метою надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду в сумі від 800 до 1500 гривень за годину. Половину грошей, отриманих від клієнтів, повії віддавали сину організаторки, а решту — залишали собі”, — повідомили правоохоронці.

У рамках кримінального провадження проведено чотири санкціоновані обшуки за адресами розташування місць розпусти. У результаті вилучено речові докази злочинної діяльності — грошові кошти, кредитні картки, мобільні телефони тощо. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на території Полтавської області правоохоронці затримали групу осіб, які займалися сутенерством. Трьох учасників вже посадили під цілодобовий домашній арешт.

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