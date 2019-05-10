На Полтавщині затримали групу сутенерів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На території Полтавської області правоохоронці затримали групу осіб, які займалися сутенерством. Трьох учасників вже посадили під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області, передає УНН.
"Працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Полтавської області під процесуальним керівництвом Кременчуцької місцевої прокуратури припинено злочинну діяльність групи осіб, які за попередньою змовою на території області займалися сутенерством - забезпечували діяльність повій по заняттю проституцією за грошову винагороду", - йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що на сьогодні трьом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Наразі триває слідство.
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