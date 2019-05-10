В Полтавской области задержали группу сутенеров
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. На территории Полтавской области правоохранители задержали группу лиц, которые занимались сутенерством. Трех участников уже посадили под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, передает УНН.
"Сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Полтавской области под процессуальным руководством Кременчугской местной прокуратуры пресечена преступная деятельность группы лиц, которая по предварительному сговору на территории области занимались сутенерством - обеспечивали деятельность женщин по занятию проституцией за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что на сегодняшний день трем участникам преступной группы уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Им избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Ведется следствие.
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