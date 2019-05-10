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7 марта, 15:45 • 101290 просмотра

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7 марта, 13:58 • 103224 просмотра

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7 марта, 08:52 • 126524 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112553 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 138414 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144750 просмотра

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В Полтавской области задержали группу сутенеров

В Полтавской области задержали группу сутенеров

Киев  •  УНН

 • 18475 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. На территории Полтавской области правоохранители задержали группу лиц, которые занимались сутенерством. Трех участников уже посадили под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, передает УНН.

"Сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Полтавской области под процессуальным руководством Кременчугской местной прокуратуры пресечена преступная деятельность группы лиц, которая по предварительному сговору на территории области занимались сутенерством - обеспечивали деятельность женщин по занятию проституцией за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что на сегодняшний день трем участникам преступной группы уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Им избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ведется следствие.

Как сообщал УНН, в Луганской области осудили женщину, которая пыталась продать девушек в сексуальное рабство в РФ.

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