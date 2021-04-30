Женщина родила и выбросила на свалку своего младенца: ее ищут по одеялу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Тело новорожденного ребенка нашли накануне на Борщевской свалке в Тернопольской области, мать, выбросившую в мусор своего ребенка, разыскивают. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции области.
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"Тело новорожденного мальчика на Борщевской свалке 29 апреля около 13:00 обнаружили работники коммунального предприятия", - сообщили в полиции.
Детали
По предварительным данным, малыш доношенный, весом около четырех килограмм. Он было завернут в детское одеяло.
Сотрудники полиции обращаются к жителям Борщевского района, а также жителям Черновицкой и Хмельницкой областей, граничащих с населенным пунктом, где нашли тело ребенка, с просьбой помочь установить личность женщины, которая родила и выбросила в мусор своего младенца.
Правоохранители предполагают, что женщина может обратиться за медпомощью к врачам или фармацевтам.
"Возможно кто-то из родных узнает одеяло. Любая информация может помочь установить личность женщины, которая выбросила в мусор собственного младенца. Анонимность гарантируется", - отметили в полиции.
Дополнение
В Тернополе в приемной родильного отделения городской больницы №2 с 2010 года обустроено "Окно жизни". Матери, которые оказались в сложных жизненных условиях, могут принести и анонимно передать младенцев. За два последних суток в "окне жизни" оставили трех новорожденных - мальчика и двойняшек.
Добавим, согласно отчету Нацполиции, в 2020 году в среднем каждые 3 часа происходило одно преступление против ребенка. В прошлом году полицией зарегистрировано в общей сложности почти 3400 преступлений, совершенных в отношении детей, из которых 2200 раскрыты и направлены в суд. Количество преступлений против детей в прошлом году сократилась на 16%, по сравнению с 2019 годом.