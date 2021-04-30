Жінка народила та викинула на сміття своє немовля: її шукають по ковдрі

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Тіло новонародженої дитини знайшли напередодні на Борщівському сміттєзвалищі на Тернопільщині, матір, яка викинула на сміття власну дитину, розшукують. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Цитата:

"Тіло новонародженого хлопчика на Борщівському сміттєзвалищі 29 квітня близько 13:00 виявили працівники комунального підприємства", - повідомили у поліції.

Деталі

За попередніми даними, маля доношене, вагою близько чотирьох кілограм. Воно було загорнуте в дитячу ковдру.

Працівники поліції звертаються до жителів Борщівського району, а також жителів Чернівецької та Хмельницької областей, які межують з населеним пунктом, де знайшли тіло дитини, з проханням допомогти встановити особу жінки, яка народила та викинула на сміття своє немовля.

Правоохоронці припускають, що жінка може звернутися за меддопомогою до лікарів або фармацевтів.

"Можливо хтось з рідних впізнає ковдру. Будь-яка інформація може допомогти встановити особу жінки, яка викинула на сміття власне немовля. Анонімність гарантується", - відзначили у поліції.

Доповнення

У Тернополі у приймальній пологового відділення міської лікарні №2 з 2010 року облаштоване "Вікно життя". Матері, які опинилися у складних життєвих умовах, можуть принести та анонімно передати немовлят. За дві останніх доби у "вікні життя" залишили трьох новонароджених - хлопчика та двійнят.

Додамо, згідно зі звітом Нацполіції, у 2020 році у середньому кожні три години стававс один злочин проти дитини. Минулого року поліцією зареєстровано загалом майже 3400 злочинів, скоєних стосовно дітей, з яких 2200 розкриті та направлені до суду. Кількість злочинів проти дітей торік скоротилася на 16%, у порівнянні з 2019 роком.

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