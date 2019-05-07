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Женщина бросила яйцо в голову премьера Австралии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Австралийка бросила яйцо в премьер-министра страны Скотта Моррисона. Женщину задержали и предъявили ей обвинение в нападении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс.

"Женщине были предъявлены обвинения после того, как она якобы попала в премьер-министра яйцом на мероприятии в Олбери сегодня утром", - говорится в заявлении полиции.

Правоохранители уточниилы, что женщина подошла к премьеру Австралии сзади и вероятно попала ему яйцом по затылку.

Служба безопасности премьер-министра быстро задержала женщину.

"24-летняя женщина была задержана и доставлена ​​в полицейский участок Олбери", - добавили в полиции.

Во время обыска женщины полиция обнаружила коноплю, указали правоохранители.

Ей предъявили обвинение в нападении и в том, что у нее был при себе запрещенный наркотик.

"Она получила строгий условный залог и должна явиться в местный суд Олбери 27 мая 2019 года", - отметили в полиции.

Напомним, британца будут судить за нападение с яйцом на лидера лейбористов.

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