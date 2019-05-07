Жінка кинула яйце в голову прем'єра Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Австралійка кинула яйце у прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона. Жінку затримали і висунули їй обвинувачення у нападі. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву поліції австралійського штату Новий Південний Уельс.
"Жінці були висунуті обвинувачення після того, як вона нібито поцілила у прем'єр-міністра яйцем на заході в Олбері сьогодні вранці", - сказано у заяві поліції.
Правоохоронці уточниили, що жінка підійшла до прем'єра Австралії ззаду і імовірно влучила йому яйцем по потилиці.
Служба безпеки прем'єр-міністра швидко затримала жінку.
"24-річна жінка була затримана і доставлена в поліцейську дільницю Олбері", - додали у поліції.
Під час обшуку жінки поліція виявила коноплю, вказали правоохоронці.
Їй висунули обвинувачення у нападі і у тому, що у неї був при собі заборонений наркотик.
"Вона отримала сувору умовну заставу і повинна з'явитися в місцевий суд Олбері 27 травня 2019 року", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, британця судитимуть за напад з яйцем на лідера лейбористів.