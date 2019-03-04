Британця судитимуть за напад з яйцем на лідера лейбористів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Британцю Джону Мерфі з лондонського района Барнет зранку у понеділок було висунуто обвинувачення у нападі з побиттям після нападу на лідера лейбористів Джеремі Корбіна під час відвідування останнім мечеті на півночі Лондона у неділю. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.
Як зазначили у Скотленд-Ярді, 31-річний лондонець постане перед судом у вівторок, 19 березня.
Мерфі нібито крикнув: "Коли ви голосуєте, ви отримуєте те, за що ви голосуєте", підійшовши до Корбіна ззаду і вдаривши його яйцем.
Лідер лейбористів не постраждав і покинув мечеть у супроводі поліцейських. Підозрюваний у нападі не був постійним відвідувачем мечеті, він чекав всередині будівлі.
Ця мечеть Finsbury Park Mosque на півночі Лондона була ціллю терористичної атаки в 2017 році.