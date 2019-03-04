Британця судитимуть за напад з яйцем на лідера лейбористів

КИЇВ. 4 березня. УНН. Британцю Джону Мерфі з лондонського района Барнет зранку у понеділок було висунуто обвинувачення у нападі з побиттям після нападу на лідера лейбористів Джеремі Корбіна під час відвідування останнім мечеті на півночі Лондона у неділю. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.