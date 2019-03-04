Британца будут судить за нападение с яйцом на лидера лейбористов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Британцу Джону Мерфи из лондонского района Барнет утром в понедельник было предъявлено обвинение в нападении с избиением после нападения на лидера лейбористов Джереми Корбина во время посещения последним мечети на севере Лондона в воскресенье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
Как отметили в Скотленд-Ярде, 31-летний лондонец предстанет перед судом во вторник, 19 марта.
Мерфи якобы крикнул: "Когда вы голосуете, вы получаете то, за что вы голосуете", подойдя к Корбину сзади и ударив его яйцом.
Лидер лейбористов не пострадал и покинул мечеть в сопровождении полицейских. Подозреваемый в нападении не был постоянным посетителем мечети, он ждал внутри здания.
Эта мечеть Finsbury Park Mosque на севере Лондона была целью террористической атаки в 2017 году.