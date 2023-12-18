"Жила сама по себе": Главнокомандующий ВСУ раскритиковал старую систему тылового обеспечения
Киев • УНН
Залужный отметил, что поддерживает слова министра Рустема Умерова, что "система тылового обеспечения, которая действовала, - не выдерживала никакой критики и жила сама по себе где-то на другой планете".
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный раскритиковал систему тылового обеспечения, которая действовала ранее, отметив, что она "жила сама по себе". Об этом он заявил на презентации ДОТ, который будет заниматься не оборонными закупками, сообщает УНН.
Детали
"Война является едва ли не самым главным двигателем прогресса. Это действительно так, именно боевые условия заставляют нас придумывать новые образцы вооружения. Придумав новые образцы вооружения, мы знаем что нам надо придумать новые применения. А формы и способы применения это законы, наука, которые обязательно ведут к изменению организации и структуры тех, кто выполняет боевые задачи", - сказал Залужный.
Залужный отметил, что поддерживает слова министра Рустема Умерова, что "система тылового обеспечения, которая действовала, - не выдерживала никакой критики и жила сама по себе где-то на другой планете".
Напомним,
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отказался отвечать на вопрос журналистки о новом контрнаступлении якобы запланированном на 2024 год.
"Жила сама по себе": Главнокомандующий ВСУ раскритиковал старую систему тылового обеспечения
Залужный отметил, что поддерживает слова министра Рустема Умерова, что "система тылового обеспечения, которая действовала, - не выдерживала никакой критики и жила сама по себе где-то на другой планете".
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