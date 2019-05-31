Жертвами взрыва мины на Филиппинах стали 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Вследствие детонации мины на филиппинском острове Минданао погибли 11 человек. Среди них семь военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
Вооруженные силы Филиппин сообщают, что “в результате взрыва мины в провинции Букиднон на юге страны погибли 11 человек, в том числе семь солдат. Армейские источники положили на боевиков Новой народной армии (ННА) ответственность за установление мин на пути следования конвоя, в который входили военнослужащие, активисты неправительственной организации и прибывшие на Филиппины представители коренных народов из Индонезии, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что среди представителей коренных народов, которые посещали в рамках неправительственной акции племя хигаонон, что проживает в провинции Букиднон, никто не пострадал.
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Военные региона сообщили, что солдаты открыли огонь по боевикам ННА, которые пытались покинуть место событий, и ранили троих из них.
По информации издания, боевики этой организации оказывают вооруженные нападения на филиппинских военнослужащих с 2017 года, когда администрация президента Родриго Дутерте отказалась от переговоров с ННА.
Как сообщал УНН, в результате взрыва в начале мая в ресторане на Филиппинах пострадали 18 человек.