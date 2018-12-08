Воєнний стан на півдні Філліпін продовжили на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент Філіппін Родріго Дутерте має намір продовжити воєнний стан на півдні країни ще на рік. Про це повідомляє УНН із посиланням на АР.
“Президент Філіппін Родріго Дутерте звернувся до Конгресу з проханням продовжити воєнний стан на півдні країни ще на один рік на тлі побоювань відносно можливих нападів”, — йдеться у виданні.
Деякі політики Філіппін стривожені тим, що такі дії можуть погіршити умови дотримання прав людини у країні.
Нагадаємо, ще у січні 2017 року Президент Філіппін Родріго Дутерте пообіцяв запровадити у країні воєнний стан, якщо проблеми з наркотиками стануть “дуже серйозними”.
Після цього, біля інтернет-кафе на півдні Філіппін вибухнула саморобна бомба, одна людина загинула, ще 15 поранені.