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Р.Дутерте припустив введення на Філіппінах воєнного стану

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент Філіппін Родріго Дутерте пообіцяв запровадити у країні воєнний стан, якщо проблеми з наркотиками стануть “дуже серйозними”, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Якщо я захочу, якщо це перетвориться в щось дійсно серйозне, я оголошу воєнний стан”, — сказав він 14 січня перед членами торгової палати в місті Давао на півдні країни.

Глава держави підкреслив, що його “ніхто не зможе зупинити” — ні Верховний суд країни, ні Конгрес.

“Моя країна виходить за всякі обмеження”, — заявив Р.Дутерте.

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