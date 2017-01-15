Р.Дутерте припустив введення на Філіппінах воєнного стану

“Якщо я захочу, якщо це перетвориться в щось дійсно серйозне, я оголошу воєнний стан”, — сказав він 14 січня перед членами торгової палати в місті Давао на півдні країни.

Глава держави підкреслив, що його “ніхто не зможе зупинити” — ні Верховний суд країни, ні Конгрес.

“Моя країна виходить за всякі обмеження”, — заявив Р.Дутерте.