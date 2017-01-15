Р.Дутерте предположил введение на Филиппинах военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал ввести в стране военное положение, если проблемы с наркотиками станут "очень серьезными", передает УНН со ссылкой на Reuters .
"Если я захочу, если это превратится в нечто действительно серьезное, я объявлю военное положение", - сказал он 14 января перед членами торговой палаты в городе Давао на юге страны.
Глава государства подчеркнул, что его "никто не сможет остановить" - ни Верховный суд страны, ни Конгресс.
"Моя страна выходит за всякие ограничения", - заявил Р.Дутерте.