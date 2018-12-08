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Военное положение на юге Филлипин продлили на год

Киев • УНН

 • 9477 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте намерен продолжить военное положение на юге страны еще на год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Военное положение на юге Филлипин продлили на год

“Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к Конгрессу с просьбой продлить военное положение на юге страны еще на один год на фоне опасений относительно возможных нападений”, — говорится в издании.

Некоторые политики Филиппин встревожены тем, что такие действия могут ухудшить условия соблюдения прав человека в стране.

Напомним, еще в январе 2017 Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал ввести в стране военное положение, если проблемы с наркотиками станут “очень серьезными”.

После этого, у интернет-кафе на юге Филиппин взорвалась самодельная бомба, один человек погиб, еще 15 ранены.

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