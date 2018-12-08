Военное положение на юге Филлипин продлили на год
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте намерен продолжить военное положение на юге страны еще на год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
“Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к Конгрессу с просьбой продлить военное положение на юге страны еще на один год на фоне опасений относительно возможных нападений”, — говорится в издании.
Некоторые политики Филиппин встревожены тем, что такие действия могут ухудшить условия соблюдения прав человека в стране.
Напомним, еще в январе 2017 Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал ввести в стране военное положение, если проблемы с наркотиками станут “очень серьезными”.
После этого, у интернет-кафе на юге Филиппин взорвалась самодельная бомба, один человек погиб, еще 15 ранены.