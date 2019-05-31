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Жертвами вибуху міни на Філіппінах стали 11 осіб

Жертвами вибуху міни на Філіппінах стали 11 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Внаслідок детонації міни на філіппінському острові Мінданао загинули 11 осіб. Серед них семеро військовослужбовців. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Сіньхуа”.

“Збройні сили Філіппін повідомляють, що в результаті вибуху міни в провінції Букіднон на півдні країни загинули 11 осіб, у тому числі сім солдатів. Армійські джерела поклали на бойовиків Нової народної армії (ННА) відповідальність за встановлення мін на шляху проходження конвою, в який входили військовослужбовці, активісти неурядової організації та прибулі на Філіппіни представники корінних народів з Індонезії, Малайзії, М’янми та В’єтнаму”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що серед представників корінних народів, що відвідували в рамках неурядової акції плем’я хігаонон, яке проживає в провінції Букіднон, ніхто не постраждав.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Воєнний стан на півдні Філіппін продовжили на рік

Військові регіону повідомили, що солдати відкрили вогонь по бойовиках ННА, котрі намагалися залишити місце подій, і поранили трьох із них.

За інформацією видання, бойовики цієї організації чинять збройні напади на філіппінських військовослужбовців з 2017 року, коли адміністрація президента Родріго Дутерте відмовилася від переговорів з ННА.

Як повідомляв УНН, у результаті вибуху на початку травня в ресторані на Філіппінах постраждали 18 осіб.

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