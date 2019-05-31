Жертвами вибуху міни на Філіппінах стали 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Внаслідок детонації міни на філіппінському острові Мінданао загинули 11 осіб. Серед них семеро військовослужбовців. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Сіньхуа”.
“Збройні сили Філіппін повідомляють, що в результаті вибуху міни в провінції Букіднон на півдні країни загинули 11 осіб, у тому числі сім солдатів. Армійські джерела поклали на бойовиків Нової народної армії (ННА) відповідальність за встановлення мін на шляху проходження конвою, в який входили військовослужбовці, активісти неурядової організації та прибулі на Філіппіни представники корінних народів з Індонезії, Малайзії, М’янми та В’єтнаму”, — йдеться в повідомленні.
Додається, що серед представників корінних народів, що відвідували в рамках неурядової акції плем’я хігаонон, яке проживає в провінції Букіднон, ніхто не постраждав.
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Військові регіону повідомили, що солдати відкрили вогонь по бойовиках ННА, котрі намагалися залишити місце подій, і поранили трьох із них.
За інформацією видання, бойовики цієї організації чинять збройні напади на філіппінських військовослужбовців з 2017 року, коли адміністрація президента Родріго Дутерте відмовилася від переговорів з ННА.
Як повідомляв УНН, у результаті вибуху на початку травня в ресторані на Філіппінах постраждали 18 осіб.