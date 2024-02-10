Жертвами российской ракетной атаки по Харькову стала семья украинского прокурора Ольги Путятиной, которая погибла вместе с мужем и тремя сыновьями

Жертвой российской ракетной атаки по Харькову стала семья прокурора Ольги Путятиной. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

В результате циничной атаки государства-агрессора по Харькову погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Путятина Ольга Сергеевна, ее муж и трое их сыновей. Старшему Алексею было 7 лет, среднему Михаилу - почти 4. Самый маленький - Павел, ему было всего 10 месяцев. - говорится в сообщении.

Уточняется, что Ольге Сергеевне было 35 лет. Она работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 года. В настоящее время находилась в декретном отпуске.

Напомним, что семья оказалась заложником огня внутри своего же дома.

В сообщении также выражается соболезнование родным и близким погибших от коллектива органов прокуратуры.

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