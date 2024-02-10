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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Жертвами российской ракетной атаки по Харькову стала семья украинского прокурора Ольги Путятиной, которая погибла вместе с мужем и тремя сыновьями

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Два высокопоставленных немецких генерала посетили Украину 8 февраля, где встретились с Валерием Залужным, главнокомандующим Вооруженных сил Украины, который был уволен в отставку в тот же день.

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Силы обороны сообщили, что противник совершил 2 авиаудара с использованием управляемых и неуправляемых боеприпасов, запустил 47 беспилотников, включая 1 ударный БПЛА, сбросил 30 бомб с различных БПЛА, а также 5 раз применил артиллерию, попав в несколько населенных пунктов, в результате чего погиб 1 мирный житель и 5 получили ранения.

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Украинский беспилотник атаковал и повредил дом местного гауляйтера села Новая Маячка в Херсонской области, но он остался жив.

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Атаковал украинский дрон: на Херсонщине с воздуха взорвали дом гауляйтера - Центр журналистских расследований

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Судебно-медицинские эксперты проведут анализ ДНК, чтобы идентифицировать 7 человек, погибших во время ночного нападения в Харькове, в результате которого их тела сильно обгорели.

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В Харькове продолжается ликвидация последствий ракетной атаки и пожара на нефтебазе: более 1000 потребителей ждут света

Более 1000 потребителей в Харькове все еще остаются без света после того, как российский ракетный обстрел попал в нефтебазу, вызвав пожар, над ликвидацией последствий которого работают специалисты.

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