Жертвами російської ракетної атаки по Харкову стала родина українського прокурора Ольги Путятіної, яка загинула разом з чоловіком та трьома синами
Київ • УНН
Сім'я прокурора Ольги Путятіної, включаючи її чоловіка і трьох маленьких синів у віці 7, майже 4 і 10 місяців, загинула в результаті російського ракетного обстрілу Харкова.
Жертвою російської ракетної атаки по Харкову стала родина прокурора Ольги Путятіної. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Внаслідок цинічної атаки держави-агресора по Харкову загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіна Ольга Сергіївна, її чоловік та троє їх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців.
Уточнюється, що Ользі Сергіївні було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці.
Нагадаємо, що родина опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку.
В повідомленні також висловлюється співчуття рідним та близьким загиблих від колективу органів прокуратури.
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