Жертвами нападения на церковь в Буркина-Фасо стали семь человек

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 56809 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 84918 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100164 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102213 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125492 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112280 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138211 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144731 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130188 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130236 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Жертвами нападения на церковь в Буркина-Фасо стали семь человек

Жертвами нападения на церковь в Буркина-Фасо стали семь человек

Киев  •  УНН

 • 7686 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. При нападении на католическую церковь в населенном пункте Дабло провинции Санматенга на севере Буркина-Фасо погибли семь человек, сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, вооруженные люди ворвались в церковь во время воскресной службы и открыли огонь по прихожанам.

28 апреля атаке подвергся протестантский храм в северной провинции Сума. Тогда нападавшие убили пять человек.

Начиная с 2015 года в Буркина-Фасо систематически совершаются террористические акты, которые особенно участились в последние месяцы. Сложившаяся ситуация вынудила власти африканского государства 30 декабря 2018 года ввести в семи регионах на севере и востоке страны режим чрезвычайного положения.

Как сообщал УНН, в Буркина-Фасо при освобождении заложников погибли два французских спецназовца

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