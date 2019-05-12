Жертвами нападения на церковь в Буркина-Фасо стали семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. При нападении на католическую церковь в населенном пункте Дабло провинции Санматенга на севере Буркина-Фасо погибли семь человек, сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Как сообщается, вооруженные люди ворвались в церковь во время воскресной службы и открыли огонь по прихожанам.
28 апреля атаке подвергся протестантский храм в северной провинции Сума. Тогда нападавшие убили пять человек.
Начиная с 2015 года в Буркина-Фасо систематически совершаются террористические акты, которые особенно участились в последние месяцы. Сложившаяся ситуация вынудила власти африканского государства 30 декабря 2018 года ввести в семи регионах на севере и востоке страны режим чрезвычайного положения.
Как сообщал УНН, в Буркина-Фасо при освобождении заложников погибли два французских спецназовца.