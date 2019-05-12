Жертвами нападу на церкву в Буркіна-Фасо стали семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. При нападі на католицьку церкву в населеному пункті дабл провінції Санматенга на півночі Буркіна-Фасо загинуло семеро людей, повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Як повідомляється, озброєні люди увірвалися в церкву під час недільної служби і відкрили вогонь по прихожанам.
28 квітня атаці піддався протестантський храм в північній провінції Сума. Тоді нападники вбили п'ять осіб.
Починаючи з 2015 року в Буркіна-Фасо систематично відбуваються терористичні акти, які особливо почастішали в останні місяці. Ситуація, що склалася змусила владу африканського держави 30 грудня 2018 року ввести в семи регіонах на півночі і сході країни режим надзвичайного стану.
Як повідомляв УНН, в Буркіна-Фасо при звільненні заручників загинули два французьких спецназівця .