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Жертвами нападу на церкву в Буркіна-Фасо стали семеро людей

Жертвами нападу на церкву в Буркіна-Фасо стали семеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. При нападі на католицьку церкву в населеному пункті дабл провінції Санматенга на півночі Буркіна-Фасо загинуло семеро людей, повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, озброєні люди увірвалися в церкву під час недільної служби і відкрили вогонь по прихожанам.

28 квітня атаці піддався протестантський храм в північній провінції Сума. Тоді нападники вбили п'ять осіб.

Починаючи з 2015 року в Буркіна-Фасо систематично відбуваються терористичні акти, які особливо почастішали в останні місяці. Ситуація, що склалася змусила владу африканського держави 30 грудня 2018 року ввести в семи регіонах на півночі і сході країни режим надзвичайного стану.

Як повідомляв УНН, в Буркіна-Фасо при звільненні заручників загинули два французьких спецназівця .

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