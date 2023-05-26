Жертвами атаки рф на Днепр стали уже два человека: из-под завалов достали тело погибшего
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Количество погибших в результате удара российских войск по Днепру 26 мая возросло до двух человек, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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"Из-под завалов здания ветклиники, которую также изувечил враг, достали тело погибшего мужчины… Сегодняшняя ракетная атака по Днепру унесла жизни двух человек. Соболезнования родным…" - написал Лысак.
Напомним
Утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.
Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар. По предварительным данным, был один погибший человек, еще 23 – получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео последствия вражеской ракетной атаки на поликлинику в Днепре 26 мая.