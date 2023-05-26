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Жертвами атаки рф на Дніпро стали вже двоє людей: з-під завалів витягли тіло загиблого

Київ • УНН

 • 371269 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Кількість загиблих внаслідок удару російських військ по Дніпру 26 травня зросла до двох людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Цитата

"З-під завалів будівлі ветклініки, яку також понівечив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка… Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей. Співчуття рідним…" - написав Лисак.

Нагадаємо

Уранці 26 травня окупанти завдали ракетний удар по Дніпру.

Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа. За попередніми даними, була одна загибла людина, ще 23 – отримали поранення. 

Президент України Володимир Зеленський показав на відео наслідки ворожої ракетної атаки на поліклініку у Дніпрі 26 травня. 

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