Жертвами атаки рф на Дніпро стали вже двоє людей: з-під завалів витягли тіло загиблого
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Кількість загиблих внаслідок удару російських військ по Дніпру 26 травня зросла до двох людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Цитата
"З-під завалів будівлі ветклініки, яку також понівечив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка… Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей. Співчуття рідним…" - написав Лисак.
Нагадаємо
Уранці 26 травня окупанти завдали ракетний удар по Дніпру.
Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа. За попередніми даними, була одна загибла людина, ще 23 – отримали поранення.
Президент України Володимир Зеленський показав на відео наслідки ворожої ракетної атаки на поліклініку у Дніпрі 26 травня.