Женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана

Бывшая иранская депутат Зохре Элиян стала первой женщиной, которая прошла регистрацию в качестве кандидата на внеочередные президентские выборы, назначенные после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, сообщило агентство Mehr, передает УНН.

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Солнце надежды взойдет над исламским Ираном. Я подам документы в избирательный штаб как представитель женского сообщества моей родной страны написала Элахиан в X.

По итогам 3 дней 17 человек подали документы для участия в президентской гонке. Среди них бывший председатель парламента Али Лариджани, экс-глава Центробанка Абд-Оль Насер Хемати, экс-командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Вахид Хагганиан, мэр Тегерана Алиреза Закани и представитель духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете.

Также изъявили желание баллотироваться шесть действующих депутатов иранского парламента.

Регистрация претендентов началась 30 мая и продлится до 3 июня. С 4 июня кандидатуры неделю будет рассматривать Совет стражей Конституции относительно соответствия квалификации претендента должности президента страны. Окончательный список будет обнародован 11 июня. 31 мая представитель избирательного штаба Исламской Республики Мохсен Эслами сообщил, что трем женщинам отказали в регистрации, поскольку они "не соответствовали условиям".

Контекст

Вертолет Эбрахима Раиси упал 19 мая. Утром 20 мая обгоревшие обломки были обнаружены рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. С президентом на борту вертолета находилась делегация чиновников, в частности глава МИД Хосейн Амир-Абдоллахиан.

В Иране начали регистрацию кандидатов на досрочные выборы президента