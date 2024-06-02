Жінка зареєструвалася кандидатом на вибори президента Ірану
Київ • УНН
Перша жінка, колишній депутат парламенту Ірану Зохре Елахіан, зареєструвалася в якості кандидата на позачергових президентських виборах в Ірані, призначених після загибелі президента Ебрахіма Раїсі в авіакатастрофі.
Колишня іранська депутатка Зохре Елахіян стала першою жінкою, яка пройшла реєстрацію як кандидат на позачергові президентські вибори, призначені після загибелі президента Ебрахіма Раїсі в авіакатастрофі, повідомило агентство Mehr, передаэ УНН.
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Сонце надії зійде над ісламським Іраном. Я подам документи до виборчого штабу як представник жіночої спільноти моєї рідної країни
За підсумками 3 днів 17 осіб подали документи для участі у президентських перегонах. Серед них колишній голова парламенту Алі Ларіджані, ексглава Центробанку Абд-оль Насер Хематі, екскомандувач Корпусом вартових ісламської революції генерал Вахід Хаґганіан, мер Тегерана Аліреза Закані та представник духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї у Вищій раді.
Також виявили бажання балотуватися шість діючих депутатів іранського парламенту.
Реєстрація претендентів розпочалася 30 травня та триватиме до 3 червня. З 4 червня кандидатури тиждень розглядатиме Рада вартових конституції щодо відповідності кваліфікації претендента посаді президента країни. Остаточний список буде оприлюднений 11 червня. 31 травня представник виборчого штабу Ісламської Республіки Мохсен Есламі повідомив, що трьом жінкам відмовили у реєстрації, оскільки вони "не відповідали умовам".
Контекст
Вертоліт Ебрахіма Раїсі впав 19 травня. Вранці 20 травня обгорілі уламки були виявлені поряд з іранським селом Тавіль за 30 км від кордону з Азербайджаном. З президентом на борту вертольота перебувала делегація чиновників, зокрема голова МЗС Хосейн Амір-Абдоллахіан.
В Ірані почали реєстрацію кандидатів на дострокові вибори президента 30.05.24, 14:36 • 23807 переглядiв