Жінка зареєструвалася кандидатом на вибори президента Ірану

ukenru
10:47 • 30139 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 49078 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 49207 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 63622 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 78031 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114984 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138087 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140045 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247550 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171328 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 16500 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 41500 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 23877 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 44536 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 32702 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247550 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365838 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380606 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295701 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368488 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 2306 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 2644 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62592 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79054 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90243 перегляди
Актуальне
Жінка зареєструвалася кандидатом на вибори президента Ірану

Жінка зареєструвалася кандидатом на вибори президента Ірану

Київ • УНН

 • 84728 перегляди

Перша жінка, колишній депутат парламенту Ірану Зохре Елахіан, зареєструвалася в якості кандидата на позачергових президентських виборах в Ірані, призначених після загибелі президента Ебрахіма Раїсі в авіакатастрофі.

Колишня іранська депутатка Зохре Елахіян стала першою жінкою, яка пройшла реєстрацію як кандидат на позачергові президентські вибори, призначені після загибелі президента Ебрахіма Раїсі в авіакатастрофі, повідомило агентство Mehr, передаэ УНН.

Деталі

Сонце надії зійде над ісламським Іраном. Я подам документи до виборчого штабу як представник жіночої спільноти моєї рідної країни

написала Елахіян у X.

За підсумками 3 днів 17 осіб подали документи для участі у президентських перегонах. Серед них колишній голова парламенту Алі Ларіджані, ексглава Центробанку Абд-оль Насер Хематі, екскомандувач Корпусом вартових ісламської революції генерал Вахід Хаґганіан, мер Тегерана Аліреза Закані та представник духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї у Вищій раді.

Також виявили бажання балотуватися шість діючих депутатів іранського парламенту.

Реєстрація претендентів розпочалася 30 травня та триватиме до 3 червня. З 4 червня кандидатури тиждень розглядатиме Рада вартових конституції щодо відповідності кваліфікації претендента посаді президента країни. Остаточний список буде оприлюднений 11 червня. 31 травня представник виборчого штабу Ісламської Республіки Мохсен Есламі повідомив, що трьом жінкам відмовили у реєстрації, оскільки вони "не відповідали умовам".

Контекст

Вертоліт Ебрахіма Раїсі впав 19 травня. Вранці 20 травня обгорілі уламки були виявлені поряд з іранським селом Тавіль за 30 км від кордону з Азербайджаном. З президентом на борту вертольота перебувала делегація чиновників, зокрема голова МЗС Хосейн Амір-Абдоллахіан.

В Ірані почали реєстрацію кандидатів на дострокові вибори президента 30.05.24, 14:36 • 23807 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини СвітуВибори 2014
teheranТегеран
azerbaidzhanАзербайджан
iranІран
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51