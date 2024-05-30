В Ірані почали реєстрацію кандидатів на дострокові вибори президента
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді оголосив про початок реєстрації кандидатів на дострокових президентських виборах після смерті чинного президента Ібрагіма Раїсі.
У четвер, 30 травня, в Ірані розпочалась реєстрація кандидатів на дострокові президентські вибори у зв'язку зі смертю чинного лідера країни Ібрагіма Раїсі. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді пише Reuters, передає УНН.
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Після п'ятиденного періоду реєстрації Рада опікунів, яка контролює вибори та законодавство, перевірить кандидатів, які балотуються на пост президента.
Процес перевірки триватиме сім днів, а потім кваліфіковані кандидати матимуть майже два тижні для виборчої кампанії
Очікується, що Рада опікунів опублікує список кваліфікованих кандидатів 11 червня.
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У виданні додають, що низка "поміркованих політиків" вже звинуватили Раду опікунів у дискваліфікації конкурентів жорстких кандидатів, які, як очікується, домінуватимуть у майбутніх президентських перегонах.
Зазначається, що явка на цих президентських виборах може постраждати через зростання невдоволення низкою політичних, соціальних та економічних криз.
Серед ймовірних кандидатів у президенти Ірану ЗМІ називають декількох посадовців, які пов'язані з аятолою Алі Хаменеї. Зокрема Парвіза Фаттаха, колишнього члена гвардії, який очолює інвестиційний фонд пов'язаний з Хаменеї, та Саїда Джалілі, колишнього головного ядерного перемовника, який у 2001 році очолював офіс аятоли протягом чотирьох років.
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Окрім того, можливими кандидатами є тимчасовий президент Мохаммед Мохбер і колишній спікер парламенту та радник Хаменеї Алі Ларіджані.
Нагадаємо
Комісія з розслідування авіакатастрофи, в якій загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, попередньо дійшла висновку, що гелікоптер спалахнув після зіткнення з горою, не знайшовши жодних ознак зовнішнього впливу та ймовірної диверсії.=