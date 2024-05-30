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В Ірані почали реєстрацію кандидатів на дострокові вибори президента

В Ірані почали реєстрацію кандидатів на дострокові вибори президента

Київ • УНН

 • 23807 перегляди

Міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді оголосив про початок реєстрації кандидатів на дострокових президентських виборах після смерті чинного президента Ібрагіма Раїсі.

У четвер, 30 травня, в Ірані розпочалась реєстрація кандидатів на дострокові президентські вибори у зв'язку зі смертю чинного лідера країни Ібрагіма Раїсі. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Після п'ятиденного періоду реєстрації Рада опікунів, яка контролює вибори та законодавство, перевірить кандидатів, які балотуються на пост президента.

Процес перевірки триватиме сім днів, а потім кваліфіковані кандидати матимуть майже два тижні для виборчої кампанії

- розповів Вахіді. 

Очікується,  що Рада опікунів опублікує список кваліфікованих кандидатів 11 червня.

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Доповнення

У виданні додають, що низка "поміркованих політиків" вже звинуватили Раду опікунів у дискваліфікації конкурентів жорстких кандидатів, які, як очікується, домінуватимуть у майбутніх президентських перегонах.

Зазначається, що явка на цих президентських виборах може постраждати через зростання невдоволення низкою політичних, соціальних та економічних криз. 

Серед ймовірних кандидатів у президенти Ірану ЗМІ називають декількох посадовців, які пов'язані з аятолою Алі Хаменеї. Зокрема Парвіза Фаттаха, колишнього члена гвардії, який очолює інвестиційний фонд пов'язаний з Хаменеї, та Саїда Джалілі, колишнього головного ядерного перемовника, який у 2001 році очолював офіс аятоли протягом чотирьох років.

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Окрім того, можливими кандидатами є тимчасовий президент Мохаммед Мохбер і колишній спікер парламенту та радник Хаменеї Алі Ларіджані.

Нагадаємо

Комісія з розслідування авіакатастрофи, в якій загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, попередньо дійшла висновку, що гелікоптер спалахнув після зіткнення з горою, не знайшовши жодних ознак зовнішнього впливу та ймовірної диверсії.=

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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