В Иране начали регистрацию кандидатов на досрочные выборы президента

В четверг, 30 мая, в Иране началась регистрация кандидатов на досрочные президентские выборы в связи со смертью действующего лидера страны Ибрагима Раиси. Об этом заявил министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиде пишет Reuters, передает УНН.

Детали

После пятидневного периода регистрации попечительский совет, контролирующий выборы и законодательство, проверит кандидатов, баллотирующихся на пост президента.

Процесс проверки займет семь дней, а затем у квалифицированных кандидатов будет почти две недели для избирательной кампании - рассказал Вахиди.

Ожидается, что попечительский совет опубликует список квалифицированных кандидатов 11 июня.

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В издании добавляют, что ряд "рассудительных политиков" уже обвинили попечительский совет в дисквалификации конкурентов жестких кандидатов, которые, как ожидается, будут доминировать в предстоящей президентской гонке.

Отмечается, что явка на этих президентских выборах может пострадать из-за роста недовольства рядом политических, социальных и экономических кризисов.

Среди вероятных кандидатов в президенты Ирана СМИ называют нескольких должностных лиц, которые связаны с аятоллой Али Хаменеи. В частности Парвиза Фаттаха, бывшего члена гвардии, возглавляющего инвестиционный фонд связан с Хаменеи, и Саида Джалили, бывшего главного ядерного переговорщика, который в 2001 году возглавлял офис аятоллы в течение четырех лет.

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Кроме того, возможными кандидатами являются временный президент Мохаммед Мохбер и бывший спикер парламента и советник Хаменеи Али Лариджани.

Напомним

Комиссия по расследованию авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, предварительно пришла к выводу, что вертолет загорелся после столкновения с горой, не обнаружив никаких признаков внешнего воздействия и вероятной диверсии.=