В Иране начали регистрацию кандидатов на досрочные выборы президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

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Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
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Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120801 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117635 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

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Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
29 мая 2024, 09:15  •  115399 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

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БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
29 мая 2024, 08:51  •  101366 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

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29 мая 2024, 11:15  •  146182 просмотра

В Иране начали регистрацию кандидатов на досрочные выборы президента

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиде объявил о начале регистрации кандидатов на досрочных президентских выборах после смерти действующего президента Ибрагима Раиси.

Новости Мира •   •  31 просмотра
В Иране начали регистрацию кандидатов на досрочные выборы президента

Правительство приняло проект соглашения между Украиной и США, которое позволит получить почти 7,9 млрд долларов поддержки - премьер

Кабмин принял проект соглашения, позволяющего Украине получить почти 7,9 миллиарда долларов финансовой и экономической поддержки от Соединенных Штатов.

Экономика •   •  2709 просмотра
Правительство приняло проект соглашения между Украиной и США, которое позволит получить почти 7,9 млрд долларов поддержки - премьер

Возможен вариант предоставления США разрешения использования оружия по целям в рф без публичного объявления-нардеп

Абсолютно возможен вариант, что США могут предоставить Украине разрешение на использование американского оружия для ударов по целям в России, без публичного объявления, будет достаточно предоставления разрешения по военным каналам, считает нардеп Чернев.

Война •   •  3363 просмотра
Возможен вариант предоставления США разрешения использования оружия по целям в рф без публичного объявления-нардеп

Люксембург выделяет 5 миллионов евро для "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины

Люксембург выделил 5 миллионов евро на финансирование "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины, созданной Соединенными Штатами и Францией.

Война •   •  3537 просмотра
Люксембург выделяет 5 миллионов евро для "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины

Илон Маск может стать советником в правительстве США, в случае победы Трампа на выборах-WSJ

Илон Маск может стать советником Дональда Трампа в Белом доме, если последний одержит победу на следующих президентских выборах в США, говорится в отчете The Wall Street Journal.

Новости Мира •   •  2851 просмотра
Илон Маск может стать советником в правительстве США, в случае победы Трампа на выборах-WSJ

Франция может объявить об отправке военных инструкторов в Украину в ближайшее время - Reuters

Франция вскоре может объявить об отправке военных инструкторов в Украину для обучения украинских военнослужащих разминированию, техническому обслуживанию техники и эксплуатации военной авиации, несмотря на опасения некоторых союзников.

Война •   •  4378 просмотра
Франция может объявить об отправке военных инструкторов в Украину в ближайшее время - Reuters

Графиков отключений не будет для предприятий-импортеров 80% от своего потребления электричества - Шмыгаль

Кабинет министров принял постановление, освобождающее предприятия, импортирующие 80% потребляемой ими электроэнергии, от графиков отключения электроэнергии.

Экономика •   •  3805 просмотра
Графиков отключений не будет для предприятий-импортеров 80% от своего потребления электричества - Шмыгаль

Не хватает работников: из-за мобилизации в столичной подземке увеличат интервалы движения поездов

Киевский метрополитен планирует увеличить интервалы движения поездов из-за острой нехватки специалистов рабочих профессий. В компании говорят, что одна из причин нехватки кадров - мобилизация. В частности уже около 7% работников метрополитена службу в Вооруженных силах Украины.

Общество •   •  4555 просмотра
Не хватает работников: из-за мобилизации в столичной подземке увеличат интервалы движения поездов

Украина ведет переговоры по увеличению объемов импорта электроэнергии из Европы до более 2 гВт - Шмыгаль

Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта электроэнергии из Европы до более чем 2 Квт с текущего лимита в 1,7 ГВт.

Экономика •   •  4640 просмотра
Украина ведет переговоры по увеличению объемов импорта электроэнергии из Европы до более 2 гВт - Шмыгаль

Европол провел крупнейшую в истории операцию против ботнетов

Европол провел крупнейшую в истории операцию против ботнетов, остановив работу таких дропперов, как Ice, System BC, Pikabot, Smokeloader и Bumblebee, что привело к 4 арестам и демонтажу более 100 серверов по всему миру.

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Европол провел крупнейшую в истории операцию против ботнетов