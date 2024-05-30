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Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
В Иране начали регистрацию кандидатов на досрочные выборы президента
Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиде объявил о начале регистрации кандидатов на досрочных президентских выборах после смерти действующего президента Ибрагима Раиси.
Правительство приняло проект соглашения между Украиной и США, которое позволит получить почти 7,9 млрд долларов поддержки - премьер
Кабмин принял проект соглашения, позволяющего Украине получить почти 7,9 миллиарда долларов финансовой и экономической поддержки от Соединенных Штатов.
Возможен вариант предоставления США разрешения использования оружия по целям в рф без публичного объявления-нардеп
Абсолютно возможен вариант, что США могут предоставить Украине разрешение на использование американского оружия для ударов по целям в России, без публичного объявления, будет достаточно предоставления разрешения по военным каналам, считает нардеп Чернев.
Люксембург выделяет 5 миллионов евро для "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины
Люксембург выделил 5 миллионов евро на финансирование "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины, созданной Соединенными Штатами и Францией.
Илон Маск может стать советником в правительстве США, в случае победы Трампа на выборах-WSJ
Илон Маск может стать советником Дональда Трампа в Белом доме, если последний одержит победу на следующих президентских выборах в США, говорится в отчете The Wall Street Journal.
Франция может объявить об отправке военных инструкторов в Украину в ближайшее время - Reuters
Франция вскоре может объявить об отправке военных инструкторов в Украину для обучения украинских военнослужащих разминированию, техническому обслуживанию техники и эксплуатации военной авиации, несмотря на опасения некоторых союзников.
Графиков отключений не будет для предприятий-импортеров 80% от своего потребления электричества - Шмыгаль
Кабинет министров принял постановление, освобождающее предприятия, импортирующие 80% потребляемой ими электроэнергии, от графиков отключения электроэнергии.
Не хватает работников: из-за мобилизации в столичной подземке увеличат интервалы движения поездов
Киевский метрополитен планирует увеличить интервалы движения поездов из-за острой нехватки специалистов рабочих профессий. В компании говорят, что одна из причин нехватки кадров - мобилизация. В частности уже около 7% работников метрополитена службу в Вооруженных силах Украины.
Украина ведет переговоры по увеличению объемов импорта электроэнергии из Европы до более 2 гВт - Шмыгаль
Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта электроэнергии из Европы до более чем 2 Квт с текущего лимита в 1,7 ГВт.
Европол провел крупнейшую в истории операцию против ботнетов
Европол провел крупнейшую в истории операцию против ботнетов, остановив работу таких дропперов, как Ice, System BC, Pikabot, Smokeloader и Bumblebee, что привело к 4 арестам и демонтажу более 100 серверов по всему миру.