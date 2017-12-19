Жебривский уточнил информацию о повреждениях в Новолуганске
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В результате обстрела Новолуганского боевиками сильно пострадали местные школа, детский сад и амбулатория. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной гражданско-военной администрации Павел Жебривский, передает УНН.
Всего, по данным Жебривского, повреждены 5 пятиэтажек, 7 двухэтажек, общежитие, амбулатория, школа, детсад и 41 частный дом.
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Жебривский сообщает, что ремонтные бригады ГСЧС, полиция и частично - военные разбирают завалы от разрушенного жилья, помогают людям чинить крыши и закрывать окна. Саперы осмотрели территорию и обезвредили неразорвавшиеся снаряды. Электричества уже практически справились с восстановлением поврежденных электросетей и подключили котельную - вскоре в домах людей будет тепло. С электричеством уже школа, детсад, улица Майская и Сергеева.
В поселке развернуто круглосуточный оперативно-спасательный штаб палатки ГСЧС, полевая кухня, медицинская помощь. В течение ночи будут дежурить и полицейские, чтобы не допустить мародерства.
Напомним, после обстрела боевиками Новолуганского в населенном пункте повреждены 50 домов, 9 многоэтажных домов, дошкольное учебное заведение, школа и фельдшерско-акушерний пункт.