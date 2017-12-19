Жебривский уточнил информацию о повреждениях в Новолуганске

Всего, по данным Жебривского, повреждены 5 пятиэтажек, 7 двухэтажек, общежитие, амбулатория, школа, детсад и 41 частный дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обстрел жилых кварталов в Новолуганске: проводится эвакуация

Жебривский сообщает, что ремонтные бригады ГСЧС, полиция и частично - военные разбирают завалы от разрушенного жилья, помогают людям чинить крыши и закрывать окна. Саперы осмотрели территорию и обезвредили неразорвавшиеся снаряды. Электричества уже практически справились с восстановлением поврежденных электросетей и подключили котельную - вскоре в домах людей будет тепло. С электричеством уже школа, детсад, улица Майская и Сергеева.

В поселке развернуто круглосуточный оперативно-спасательный штаб палатки ГСЧС, полевая кухня, медицинская помощь. В течение ночи будут дежурить и полицейские, чтобы не допустить мародерства.

Напомним, после обстрела боевиками Новолуганского в населенном пункте повреждены 50 домов, 9 многоэтажных домов, дошкольное учебное заведение, школа и фельдшерско-акушерний пункт.