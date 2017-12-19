Жебривский уточнил информацию о повреждениях в Новолуганске

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 93313 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101000 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101387 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114900 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102833 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105569 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112482 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117204 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123022 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134705 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Жебривский уточнил информацию о повреждениях в Новолуганске

Жебривский уточнил информацию о повреждениях в Новолуганске

Киев  •  УНН

 • 9840 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В результате обстрела Новолуганского боевиками сильно пострадали местные школа, детский сад и амбулатория. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной гражданско-военной администрации Павел Жебривский, передает УНН.

Всего, по данным Жебривского, повреждены 5 пятиэтажек, 7 двухэтажек, общежитие, амбулатория, школа, детсад и 41 частный дом.

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Жебривский сообщает, что ремонтные бригады ГСЧС, полиция и частично - военные разбирают завалы от разрушенного жилья, помогают людям чинить крыши и закрывать окна. Саперы осмотрели территорию и обезвредили неразорвавшиеся снаряды. Электричества уже практически справились с восстановлением поврежденных электросетей и подключили котельную - вскоре в домах людей будет тепло. С электричеством уже школа, детсад, улица Майская и Сергеева.

В поселке развернуто круглосуточный оперативно-спасательный штаб палатки ГСЧС, полевая кухня, медицинская помощь. В течение ночи будут дежурить и полицейские, чтобы не допустить мародерства.

Напомним, после обстрела боевиками Новолуганского в населенном пункте повреждены 50 домов, 9 многоэтажных домов, дошкольное учебное заведение, школа и фельдшерско-акушерний пункт.

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