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Жебрівський уточнив інформацію про пошкодження в Новолуганську

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. В результаті обстрілу Новолуганська бойовиками сильно постраждали місцеві школа, дитячий садок та амбулаторія. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної цивільно-військової адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.

Загалом, за даними Жебрівського, пошкоджено 5 пятиповерхівок, 7 двоповерхівок, гуртожиток, амбулаторія, школа, дитсадок та 41 приватний будинок.

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Жебрівський повідомляє, що ремонтні бригади ДСНС, поліція та частково - військові розбирають завали від зруйнованого житла, допомагають людям лагодити дахи та затуляти вікна. Сапери оглянули територію й знешкодили нерозірвані снаряди. Електрики вже практично впоралися з відновленням пошкоджених електромереж і підключили котельню – невдовзі у будинках людей буде тепло. З електрикою вже школа, дитсадок, вулиці Травнева та Сергєєва.

У селищі розгорнуто цілодобовий оперативно-рятувальний штаб: намети ДСНС, польова кухня, медична допомога. Протягом ночі чергуватимуть і поліцейські, аби не допустити мародерства.

Нагадаємо, після обстрілу бойовиками Новолуганського в населеному пункті пошкоджені 50 будинків, 9 багатоповерхових будинків, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа та фельдшерсько-акушерний пункт.

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