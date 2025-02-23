"Ждут с нетерпением": Трамп и Трюдо созвонились накануне встречи G7

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо накануне онлайн-встречи глав стран "Группы семи" (G7). Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время разговора лидеры заявили, что "с нетерпением ждут" разговора, который будет приурочен к третьей годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Премьер-министр Трюдо согласился с идеей президента Трампа положить конец войне", - говорится в заявлении.

Контекст

На днях президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз поднял тему, которая вызвала неоднозначную реакцию: возможность присоединения Канады как 51-го штата США. Во время недавнего выступления он не обошел вниманием канадский национальный гимн, высказав свое мнение о том, что когда-то канадцы могут принять американский вариант гимна, как часть новой реальности присоединения.

Напомним

Ранее Дональд Трамп подтвердил намерения присоединить Канаду к США как 51-й штат. По его словам, США теряют 200 млрд долларов в год из-за Канады.

Трюдо: Канада всегда будет на защите Украины