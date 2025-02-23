"Ждут с нетерпением": Трамп и Трюдо созвонились накануне встречи G7

ukenru
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
22 февраля, 15:39 • 114729 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
22 февраля, 10:21 • 139423 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
22 февраля, 04:30 • 153461 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 143164 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 143393 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 137476 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 129541 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 114114 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 157173 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 106903 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бездомные купили лотерейный билет на украденную карточку и выиграли полмиллиона евро: жертва предлагает поделиться выигрышем

Бездомные купили лотерейный билет на украденную карточку и выиграли полмиллиона евро: жертва предлагает поделиться выигрышем

22 февраля, 21:22 • 59552 просмотра
Атака россиян по центру Киева: городские власти обновили информацию о падении обломков БпЛА

Атака россиян по центру Киева: городские власти обновили информацию о падении обломков БпЛА

22 февраля, 23:02 • 61721 просмотра
россияне заявляют об уничтожении 12 украинских дронов над Крымом и приграничьем

россияне заявляют об уничтожении 12 украинских дронов над Крымом и приграничьем

23 февраля, 00:57 • 43267 просмотра
Тысячи венгерских судей вышли на протест в Будапеште: что их возмутило

Тысячи венгерских судей вышли на протест в Будапеште: что их возмутило

02:07 • 34166 просмотра
российские оккупанты получили особые приказы на 23-24 февраля - АТЕШ

российские оккупанты получили особые приказы на 23-24 февраля - АТЕШ

02:22 • 33947 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 139418 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 153456 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 137009 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 159923 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 157172 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 114724 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 113633 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 125158 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 163986 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 137483 просмотра
Актуальное
"Ждут с нетерпением": Трамп и Трюдо созвонились накануне встречи G7

"Ждут с нетерпением": Трамп и Трюдо созвонились накануне встречи G7

Киев  •  УНН

 • 6091 просмотра

Read in English

Президент США провел телефонный разговор с премьер-министром Канады перед онлайн-встречей G7. Лидеры стран заявили, что "с нетерпением ждут" разговора, который будет приурочен к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо накануне онлайн-встречи глав стран "Группы семи" (G7). Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время разговора лидеры заявили, что "с нетерпением ждут" разговора, который будет приурочен к третьей годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Премьер-министр Трюдо согласился с идеей президента Трампа положить конец войне", - говорится в заявлении.

Контекст

На днях президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз поднял тему, которая вызвала неоднозначную реакцию: возможность присоединения Канады как 51-го штата США. Во время недавнего выступления он не обошел вниманием канадский национальный гимн, высказав свое мнение о том, что когда-то канадцы могут принять американский вариант гимна, как часть новой реальности присоединения.

Напомним

Ранее Дональд Трамп подтвердил намерения присоединить Канаду к США как 51-й штат. По его словам, США теряют 200 млрд долларов в год из-за Канады.

Трюдо: Канада всегда будет на защите Украины20.02.25, 07:19 • 31752 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы