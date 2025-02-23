"Чекають з нетерпінням": Трамп і Трюдо зідзвонилися напередодні зустрічі G7

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо напередодні онлайн-зустрічі глав країн "Групи семи" (G7). Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву пресслужби Білого дому, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що під час розмови лідери заявили, що "з нетерпінням чекають" розмови, яка буде приурочена до третьої річниці повномасштабного вторгення рф в Україну.

"Прем’єр-міністр Трюдо погодився з ідеєю президента Трампа покласти край війні", – йдеться в заяві.

Контекст

Днями президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре підняв тему, яка викликала неоднозначну реакцію: можливість приєднання Канади як 51-го штату США. Під час нещодавнього виступу він не оминув увагою канадський національний гімн, висловивши свою думку про те, що колись канадці можуть прийняти американський варіант гімну, як частину нової реальності приєднання.

Нагадаємо

Раніше Дональд Трамп підтвердив наміри приєднати Канаду до США як 51-й штат. За його словами, США втрачають 200 млрд доларів на рік через Канаду.

Трюдо: Канада завжди буде на захисті України