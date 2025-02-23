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15 березня, 19:03 • 119046 перегляди

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15 березня, 13:44 • 177844 перегляди

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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15 березня, 12:52 • 115923 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107202 перегляди

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"Чекають з нетерпінням": Трамп і Трюдо зідзвонилися напередодні зустрічі G7

Київ • УНН

 • 30897 перегляди

Президент США провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади перед онлайн-зустріччю G7. Лідери країн заявили, що "з нетерпінням чекають" розмови, яка буде приурочена до третьої річниці повномасштабного вторгення рф в Україну.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо напередодні онлайн-зустрічі глав країн "Групи семи" (G7). Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву пресслужби Білого дому, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що під час розмови лідери заявили, що "з нетерпінням чекають" розмови, яка буде приурочена до третьої річниці повномасштабного вторгення рф в Україну.

"Прем’єр-міністр Трюдо погодився з ідеєю президента Трампа покласти край війні", – йдеться в заяві.

Контекст

Днями президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре підняв тему, яка викликала неоднозначну реакцію: можливість приєднання Канади як 51-го штату США. Під час нещодавнього виступу він не оминув увагою канадський національний гімн, висловивши свою думку про те, що колись канадці можуть прийняти американський варіант гімну, як частину нової реальності приєднання.

Нагадаємо

Раніше Дональд Трамп підтвердив наміри приєднати Канаду до США як 51-й штат. За його словами, США втрачають 200 млрд доларів на рік через Канаду.

Трюдо: Канада завжди буде на захисті України20.02.25, 07:19 • 32737 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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