Президент Украины Владимир Зеленский в США призвал снять ограничения на удары по территории рф. По его словам, это поможет Украине ограничить действия россии на юге Украины и вытеснить оккупанта оттуда. Об этом он сказал выступая в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана, передает УНН.

Президент отметил, что в мае - июне Силы обороны остановили российское наступление на Харьков. По его словам, "мужество наших мужчин и женщин, а также разрешение Америки поражать военные цели в россии сделали свое дело".

Украина также уничтожила пусковые установки российских ракет, которые ежедневно обстреливали Харьков более двух лет. И это дало Харькову защиту от ракетных ударов.

Представьте, сколько мы можем достичь, когда все ограничения будут сняты. Так же сейчас мы можем защитить наши города от российских управляемых бомб, если американское руководство сделает шаг вперед и позволит нам уничтожать российские военные самолеты на их базах. Это также даст мгновенный результат. И мы ждем этого шага - заявил Президент.

По его словам, Украина может значительно ограничить действия россии на юге Украины и вытеснить оккупанта оттуда, если американское руководство поможет "с необходимыми возможностями для глубоких ударов по российским военным и логистическим объектам в нашем, украинском Крыму". Как отметил Зеленский, об этом они говорят со всеми партнерами.

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