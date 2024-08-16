Жатва-2024: аграрии собрали почти 32 млн тонн нового урожая

В Украине аграрии уже собрали более 31,9 миллиона тонн зерновых и масличных нового урожая, при этом пшеницы и ячменя обмолочено на 100% площадей, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

«Всего в Украине собрано 28,5 млн тонн зерновых и более 3,4 млн тонн масличных», - говорится в сообщении.

Новый урожай, как указано, обмолочен на площади более 7 945,8 тыс. га, намолочено 31 821,3 тыс. тонн:

пшеницы - обмолочено на площади 4 846,1 тыс. га - на 100%, намолочено 21,7 млн тонн;

ячменя - обмолочено 1397,4 тыс. га - на 100%, намолочено 5,5 млн тонн;

гороха - обмолочено на площади 207,6 тыс. га на 99%, намолочено 458,5 тыс. тонн.

рапса - обмолочено 1 227,6 тыс. га на 98%, намолочено 3,4 млн тонн семян.

По уборке зерновых лидируют аграрии Одесской области - там обмолочено 1075,7 тыс. га.

Самая высокая урожайность в Хмельницкой области с показателем 65,5 ц/га.

Днепропетровская область приступила к уборке сои, которая обмолочена на 0,65 тыс. га при урожайности 15,2 ц/га. Аграрии Николаевщины приступили к уборке подсолнечника.

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