Жатва-2024: аграрии собрали почти 32 млн тонн нового урожая
Киев • УНН
Аграрии Украины собрали 28,5 млн тонн зерновых и 3,4 млн тонн масличных культур. Пшеницу и ячмень обмолочено на 100% площадей, лидером по сбору является Одесская область.
В Украине аграрии уже собрали более 31,9 миллиона тонн зерновых и масличных нового урожая, при этом пшеницы и ячменя обмолочено на 100% площадей, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.
Детали
«Всего в Украине собрано 28,5 млн тонн зерновых и более 3,4 млн тонн масличных», - говорится в сообщении.
Новый урожай, как указано, обмолочен на площади более 7 945,8 тыс. га, намолочено 31 821,3 тыс. тонн:
- пшеницы - обмолочено на площади 4 846,1 тыс. га - на 100%, намолочено 21,7 млн тонн;
- ячменя - обмолочено 1397,4 тыс. га - на 100%, намолочено 5,5 млн тонн;
- гороха - обмолочено на площади 207,6 тыс. га на 99%, намолочено 458,5 тыс. тонн.
- рапса - обмолочено 1 227,6 тыс. га на 98%, намолочено 3,4 млн тонн семян.
По уборке зерновых лидируют аграрии Одесской области - там обмолочено 1075,7 тыс. га.
Самая высокая урожайность в Хмельницкой области с показателем 65,5 ц/га.
Днепропетровская область приступила к уборке сои, которая обмолочена на 0,65 тыс. га при урожайности 15,2 ц/га. Аграрии Николаевщины приступили к уборке подсолнечника.
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