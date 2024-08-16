Жатва-2024: аграрии собрали почти 32 млн тонн нового урожая

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат - The Independent

В курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат - The Independent

  •  104840 просмотра
Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Севастополь

Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Севастополь

  •  105612 просмотра
Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

  •  104056 просмотра
Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

  •  51294 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  79444 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  79444 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  98447 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  154642 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  143268 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  163842 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  33377 просмотра
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  115223 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа 2024, 03:09  •  111137 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

14 августа 2024, 17:21  •  103043 просмотра
"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

14 августа 2024, 16:53  •  101816 просмотра
Актуальное
Жатва-2024: аграрии собрали почти 32 млн тонн нового урожая

Жатва-2024: аграрии собрали почти 32 млн тонн нового урожая

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 08:18  •  10625 просмотра

Read in English

Аграрии Украины собрали 28,5 млн тонн зерновых и 3,4 млн тонн масличных культур. Пшеницу и ячмень обмолочено на 100% площадей, лидером по сбору является Одесская область.

В Украине аграрии уже собрали более 31,9 миллиона тонн зерновых и масличных нового урожая, при этом пшеницы и ячменя обмолочено на 100% площадей, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

«Всего в Украине собрано 28,5 млн тонн зерновых и более 3,4 млн тонн масличных», - говорится в сообщении.

Новый урожай, как указано, обмолочен на площади более 7 945,8 тыс. га, намолочено 31  821,3 тыс. тонн:

  • пшеницы - обмолочено на площади 4 846,1 тыс. га - на 100%, намолочено 21,7 млн тонн;
  • ячменя - обмолочено 1397,4 тыс. га - на 100%, намолочено 5,5 млн тонн;
  • гороха - обмолочено на площади 207,6 тыс. га на 99%, намолочено 458,5 тыс. тонн.
  • рапса - обмолочено 1 227,6 тыс. га на 98%, намолочено 3,4 млн тонн семян.

По уборке зерновых лидируют аграрии Одесской области - там обмолочено 1075,7 тыс. га.

Самая высокая урожайность в Хмельницкой области с показателем 65,5 ц/га.

Днепропетровская область приступила к уборке сои, которая обмолочена на 0,65 тыс. га при урожайности 15,2 ц/га. Аграрии Николаевщины приступили к уборке подсолнечника.

Image

Вплив спеки на врожай: ранні культури постраждали менше, втрати пізніх можуть сягнути 10-15%7 августа 2024, 15:02 • 27633 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
ukrainaУкраина
odessaОдесса
Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
  •  18291 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
  •  33176 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
  •  33312 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  98447 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
  •  108152 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
  •  113814 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
  •  112945 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
  •  106005 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Эксклюзив
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
  •  143268 просмотра

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Эксклюзив
МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента
15 августа 2024, 07:45  •  80423 просмотра

МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента

Популярные

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  79444 просмотра
Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

  •  51294 просмотра
Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

  •  104056 просмотра
Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Севастополь

Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Севастополь

  •  105612 просмотра
В курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат - The Independent

В курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат - The Independent

  •  104840 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  79444 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  98447 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  154642 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  143268 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  163842 просмотра

Война

Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще трех пострадавших, среди которых ребенок

Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще трех пострадавших, среди которых ребенок

  •  4830 просмотра
Служба занятости в этом году выдала 14,5 тыс. ваучеров на обучение, 16 - на саперов

Служба занятости в этом году выдала 14,5 тыс. ваучеров на обучение, 16 - на саперов

  •  14721 просмотра
В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах на фоне угрозы баллистики

В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах на фоне угрозы баллистики

  •  17069 просмотра
Центр противодействия дезинформации разоблачил новые фейки рф о событиях в курской области

Центр противодействия дезинформации разоблачил новые фейки рф о событиях в курской области

  •  22962 просмотра
"Бороздят просторы Вселенной": в так называемой "лнр" собралась развивать космическую отрасль

"Бороздят просторы Вселенной": в так называемой "лнр" собралась развивать космическую отрасль

  •  23981 просмотра

политика

Кабмин уволил образовательного омбудсмена и согласовал нового главу Тернопольской ОГА

Кабмин уволил образовательного омбудсмена и согласовал нового главу Тернопольской ОГА

  •  7829 просмотра
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
Эксклюзив

  •  33123 просмотра
В Казахстане заявили, что не будут "слепо следовать" санкциям против россии

В Казахстане заявили, что не будут "слепо следовать" санкциям против россии

  •  25366 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  31820 просмотра
Легализация медицинского каннабиса: закон вступил в силу

Легализация медицинского каннабиса: закон вступил в силу

  •  27227 просмотра

Война

Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще трех пострадавших, среди которых ребенок

Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще трех пострадавших, среди которых ребенок

  •  4830 просмотра
Служба занятости в этом году выдала 14,5 тыс. ваучеров на обучение, 16 - на саперов

Служба занятости в этом году выдала 14,5 тыс. ваучеров на обучение, 16 - на саперов

  •  14721 просмотра
В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах на фоне угрозы баллистики

В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах на фоне угрозы баллистики

  •  17069 просмотра
Центр противодействия дезинформации разоблачил новые фейки рф о событиях в курской области

Центр противодействия дезинформации разоблачил новые фейки рф о событиях в курской области

  •  22962 просмотра
"Бороздят просторы Вселенной": в так называемой "лнр" собралась развивать космическую отрасль

"Бороздят просторы Вселенной": в так называемой "лнр" собралась развивать космическую отрасль

  •  23981 просмотра

политика

Кабмин уволил образовательного омбудсмена и согласовал нового главу Тернопольской ОГА

Кабмин уволил образовательного омбудсмена и согласовал нового главу Тернопольской ОГА

  •  7829 просмотра
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
Эксклюзив

  •  33123 просмотра
В Казахстане заявили, что не будут "слепо следовать" санкциям против россии

В Казахстане заявили, что не будут "слепо следовать" санкциям против россии

  •  25366 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  31820 просмотра
Легализация медицинского каннабиса: закон вступил в силу

Легализация медицинского каннабиса: закон вступил в силу

  •  27227 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

  •  49187 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

  •  47198 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  100209 просмотра

Экономика

Дефицит возможен на следующей неделе: Укрэнерго не исключает ограничений "при необходимости", напомнило меньше включать кондиционеры

Дефицит возможен на следующей неделе: Укрэнерго не исключает ограничений "при необходимости", напомнило меньше включать кондиционеры

  •  5335 просмотра
Украина экспортировала 42 млн тонн агропродукции по морскому коридору

Украина экспортировала 42 млн тонн агропродукции по морскому коридору

  •  8397 просмотра
Графики отключений могут вернуться из-за жары на следующей неделе - Минэнерго

Графики отключений могут вернуться из-за жары на следующей неделе - Минэнерго

  •  10660 просмотра
Жатва-2024: аграрии собрали почти 32 млн тонн нового урожая

Жатва-2024: аграрии собрали почти 32 млн тонн нового урожая

  •  11616 просмотра
Кабмин готовит новый законопроект о публичных закупках: нардеп рассказал, что предусматривает документ

Кабмин готовит новый законопроект о публичных закупках: нардеп рассказал, что предусматривает документ

  •  28515 просмотра

Киев

Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

  •  4181 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

  •  30514 просмотра
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  37005 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  37210 просмотра
Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

  •  31806 просмотра