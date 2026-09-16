Жара во Франции привела почти к 8000 случаям «избыточной» смертности

В среду национальное агентство общественного здравоохранения Франции сообщило, что в период с 27 июля по 20 августа — когда страну охватила экстремальная жара — было зафиксировано не менее 817 случаев избыточной смертности, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, общее число случаев избыточной смертности, зарегистрированных с июня (с начала серии волн жары), достигло почти 8000.

Этот показатель учитывает все смерти независимо от их причины и основывается на оценке данных из свидетельств о смерти, выданных в течение указанного периода.

Большинство случаев избыточной смертности пришлось на людей в возрасте от 75 лет.

Ранее национальное агентство общественного здравоохранения уже зафиксировало 5764 случая избыточной смертности в период с 17 июня по 2 июля и 1243 случая — в период с 3 по 20 июля.

По словам метеорологов, в этом году Европа в целом столкнулась с более сильным потеплением, связанным с изменением климата вследствие деятельности человека, чем любой другой континент.

Август стал одним из самых жарких месяцев в истории