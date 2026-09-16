Спека у Франції спричинила майже 8000 випадків "надлишкової" смертності

В Україну йдуть осінні тумани - ночі стануть прохолоднішими, а дні ще балуватимуть теплом

В Україну йдуть осінні тумани - ночі стануть прохолоднішими, а дні ще балуватимуть теплом

В Україну йдуть осінні тумани - ночі стануть прохолоднішими, а дні ще балуватимуть теплом

В Україну йдуть осінні тумани - ночі стануть прохолоднішими, а дні ще балуватимуть теплом