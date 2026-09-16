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Спека у Франції спричинила майже 8000 випадків "надлишкової" смертності

Київ • УНН

 • 650 перегляди

У Франції з червня зафіксували майже 8000 випадків надлишкової смертності на тлі хвиль спеки. Більшість померлих були старшими за 75 років.

Спека у Франції спричинила майже 8000 випадків "надлишкової" смертності

У середу національне агентство охорони здоров’я Франції повідомило, що в період із 27 липня по 20 серпня — коли країну охопила екстремальна спека — було зафіксовано щонайменше 817 випадків надлишкової смертності, передає УНН із посиланням на Reuters.

За даними ЗМІ, загальна кількість випадків надлишкової смертності, зареєстрованих із червня (від початку серії хвиль спеки), сягнула майже 8000.

Цей показник враховує всі смерті незалежно від їхньої причини та ґрунтується на оцінці даних зі свідоцтв про смерть, виданих протягом зазначеного періоду.

Більшість випадків надлишкової смертності припала на людей віком від 75 років.

Раніше національне агентство охорони здоров’я вже зафіксувало 5764 випадки надлишкової смертності в період із 17 червня по 2 липня та 1243 випадки — у період із 3 по 20 липня.

За словами метеорологів, цього року Європа загалом зазнала сильнішого потепління, пов’язаного зі зміною клімату внаслідок діяльності людини, ніж будь-який інший континент.

Серпень став одним із найспекотніших місяців в історії 10.09.26, 13:10 • 4666 переглядiв

Антоніна Туманова

Здоров'яСвіт
Reuters
Франція
Європа