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Изнасиловали девушку во время оккупации Харьковщины: будут судить троих российских оккупантов

Изнасиловали девушку во время оккупации Харьковщины: будут судить троих российских оккупантов

Киев • УНН

 • 691832 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Обвинительный акт в отношении трех российских военнослужащих, которые весной прошлого года изнасиловали молодую девушку в Харьковской области, передали в суд. Оккупантов будут заочно судить в одном из районных судов Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает УНН.

Цитата

“Обвиняемых будут судить заочно в Дзержинском районном суде Харькова. Правоохранители идентифицировали их: это 43-летний полковник, командир 99-ого самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа вс рф и двое его подчиненных: 20-летний рядовой, который был водителем, и 24-летний младший сержант, командир отделения командно-боевой машины”, — рассказали в прокуратуре.

Детали

Насильников-оккупантов обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). В Украине им грозит от восьми до двенадцати лет тюрьмы.

По данным следствия, во время оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области российские военные пришли в дом, где проживала молодая девушка вместе с семьей. Они приказали родственникам девушки оставаться дома, а ее силой посадили в БТР и отвезли в один из домов, где их ждал командир.

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Там россияне по очереди насиловали потерпевшую. При этом их командир сказал своим подчиненным, что будет делать это первым.

Напомним

Личности трех насильников следователи СБУ установили еще весной. Тогда же им заочно объявили подозрения, а дело передали прокуратуре.

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