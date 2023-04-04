Встановлено трьох російських військових, які рік тому зґвалтували українську жінку на Харківщині – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Службі безпеки Україїни встановили особи трьох окупантів, які вчинили групове зґвалтування молодої жінки навесні минулого року, під час захоплення частини Харківщини, пише УНН.
Деталі
Зловмисники входять до складу 99-го артилерійського полку зс рф. Навесні минулого року вони увірвалися на територію домоволодіння в одному з населених пунктів регіону, де проживала жінка разом із сім’єю. Погрожуючи розстрілом родини, вони змусили її поїхати разом з ними. При цьому рашисти зав’язали очі потерпілій, щоб вона не могла впізнати місцевість.
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"Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, – усі вони по черзі зґвалтували її. Внаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи", - повідомила СБУ в Telegram.
Доповнення
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом зловмисникам за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).
СБУ проводить комплексні заходи для встановлення місця перебування фігурантів та притягнення їх до відповідальності.
"Жоден із рашистів не уникне покарання!", - додається в повідомленні.
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