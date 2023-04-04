Установлены три российских военных, которые год назад изнасиловали украинскую женщину на Харьковщине – СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Службе безопасности Украины установили личности трех окупантов, которые совершили групповое изнасилование молодой женщины весной прошлого года, во время захвата части Харьковщины, пишет УНН.
Детали
Злоумышленники входят в состав 99-го артиллерийского полка вс рф. Весной прошлого года они ворвались на территорию домовладения в одном из населенных пунктов региона, где проживала женщина вместе с семьей. Угрожая расстрелом семьи, они заставили ее уехать вместе с ними. При этом рашисты завязали глаза потерпевшей, чтобы она не могла узнать местность.
Цитата
"Пользуясь тем, что женщина не могла сопротивляться, – все они по очереди изнасиловали ее. В результате сексуального насилия потерпевшая получила травмы. Это подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы", - сообщила СБУ в Telegram.
Дополнение
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении трем злоумышленникам по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц).
СБУ проводит комплексные мероприятия для установления места пребывания фигурантов и привлечения их к ответственности.
"Ни один из рашистов не избежит наказания!", - добавляется в сообщении.
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