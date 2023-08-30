Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: судитимуть трьох російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Обвинувальний акт щодо трьох російських військовослужбовців, які навесні минулого року зґвалтували молоду дівчину на Харківщині, передали до суду. Окупантів заочно судитимуть в одному з районних судів Харкова. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, передає УНН.
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“Обвинувачених судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова. Правоохоронці ідентифікували їх: це 43-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу зс рф та двоє його підлеглих: 20-річний рядовий, який був водієм, та 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини”, — розповіли у прокуратурі.
Деталі
Ґвалтівників-окупантів звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). В Україні їм загрожує від восьми до дванадцяти років тюрми.
За даними слідства, під час окупації одного з населених пунктів Харківщини російські військові прийшли до будинку, де проживала молода дівчина разом із родиною. Вони наказали родичам дівчини залишатися вдома, а її силоміць посадили у БТР та відвезли до одного з будинків, де їх чекав командир.
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Там росіяни по черзі ґвалтували потерпілу. При цьому їхній командир сказав своїм підлеглим, що буде робити це першим.
Нагадаємо
Особи трьох ґвалтівників слідчі СБУ встановили ще навесні. Тоді ж їм заочно оголосили підозри, а справу передали в прокуратуру.