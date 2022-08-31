"Зерновой коридор": из украинского порта выйдет еще одно судно

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"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшний день из украинских портов выйдет еще одно судно, проверят девять судов, которые будут направляться в Украину", – говорится в сообщении.

Напомним

30 августа из портов Одесской области вышло шесть судов с украинской агропродукцией. Среди них было судно KARTERIA, которое доставит в Йемен 37,5 тысячи тонн пшеницы.