"Зерновий коридор": з портів Одещини вийшло ще шість суден

Цитата

"Сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило одразу 6 суден. Серед них – судно KARTERIA, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Загалом на борту шести суден (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA) 183 тисяч тонн української агропродукції.

На борту балкера KARTERIA 37,5 тисяч тонн пшениці для Ємену, в якому гуманітарна катастрофа. Там, згідно із даними ООН, 16 млн людей потерпає від голоду.

6s loaded w/ 183K tons of agricultural food have left ports. The cargo KARTERIA will deliver to Yemen more than 37K tons of wheat within the @WFP. Grateful to @UNReliefChief for successful joint work & efforts to prevent global famine. pic.twitter.com/JUqEQKsx8E

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 30, 2022

Додамо

За час дії "зернового коридору" вже 61 судно вирушило із українських портів. На їх борту приблизно 1,5 млн тонн агропродукції.