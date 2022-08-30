"Зерновой коридор": из портов Одесской области вышло еще шесть судов

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"Сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправилось сразу 6 судов. Среди них – судно KARTERIA, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для помощи населению Йемена", – говорится в сообщении.

Детали

Всего на борту шести судов (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS и KARTERIA) 183 тысячи тонн украинской агропродукции.

На борту балкера KARTERIA 37,5 тысячи тонн пшеницы для Йемена, в котором гуманитарная катастрофа. Там, согласно данным ООН, 16 млн человек страдают от голода.

6s loaded w/ 183K тонн из сельского хозяйства должно быть в пределах ports. Колебание KARTERIA будет ликвидировать в Иемен более чем 37K тонны пива с @WFP. Grateful to @UNReliefChief для успешной joint work & efforts to prevent global famine. pic.twitter.com/JUqEQKsx8E

Добавим

За время действия "зернового коридора" уже 61 судно отправилось из украинских портов. На их борту около 1,5 млн тонн агропродукции.