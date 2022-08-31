"Зерновий коридор": з українського порту вийде ще одне судно

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"Триває робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на сьогодні з українських портів вийде ще одне судно, перевірять дев'ять суден, які прямуватимуть до України", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

30 серпня з портів Одещини вийшло шість суден з українською агропродукцією. Серед них було судно KARTERIA, яке доправить в Ємен 37,5 тисяч тонн пшениці.