"Зерновий коридор": з українського порту вийде ще одне судно
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сьогодні з українського порту вийде ще одне судно із зерном. Про це у Twitter повідомило Міноборони Туреччини, інформує УНН.
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"Триває робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на сьогодні з українських портів вийде ще одне судно, перевірять дев'ять суден, які прямуватимуть до України", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
30 серпня з портів Одещини вийшло шість суден з українською агропродукцією. Серед них було судно KARTERIA, яке доправить в Ємен 37,5 тисяч тонн пшениці.