"Зерновой коридор": к выходу из одесских портов готовят еще 10 судов

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"10 судов сейчас загружаются и готовятся к выходу из портов Одесса, Черноморск и Южный. Также есть более 40 заявок на заход в украинские порты", – написал Кубраков.

Детали

Сегодня Одесский порт посетил Генсек ООН Антониу Гуттериш. Он видел, как украинской пшеницей загружают балкер KUBROSLI Y.

Глава Мининфраструктуры отметил, что совместно с ООН работают над увеличением объемов и темпов перевалки, цель – 3-5 миллионов тонн в месяц.

Добавим

По данным Кубракова, за время действия "зернового коридора" из трех портов Одессы уже вышли 25 судов. На их борту 630 тысяч тонн агропродукции.

Особое внимание, как отметил министр, уделяется экспорту продовольствия для африканских стран. 18 августа вышел очередной балкер I MARIA, на его борту 33 тысяч тонн агропродукции для севера континента.