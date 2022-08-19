"Зерновий коридор": до виходу з одеських портів готують ще 10 суден
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У межах "зернової угоди" до виходу з одеських портів готують ще 10 суден. Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, інформує УНН.
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"10 суден зараз завантажуються та готуються до виходу з портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Також маємо більше 40 заявок на захід до українських портів", – написав Кубраков.
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Сьогодні Одеськи порт відвідав Генсек ООН Антоніу Гуттереш. Він бачив, як українською пшеницею завантажують балкер KUBROSLI Y.
Глава Мінінфраструктури зазначив, що спільно з ООН працюють над збільшенням обсягів та темпів перевалки, ціль – 3-5 мільйонів тонн на місяць.
Додамо
За даними Кубракова, за час дії "зернового коридору" з трьох портів Одеси вже вийшло 25 суден. На їх борту 630 тисяч тонн агропродукції.
Особливу увагу, як зазначив міністр, приділяють експорту продовольства для африканських країн. 18 серпня вийшов черговий балкер I MARIA, на його борту 33 тисячі тонн агропродукції для півночі континенту.