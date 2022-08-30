"Зерновое соглашение": из портов Украины вывезено более 1,3 миллиона тонн украинского продовольствия

Детали

"9 августа из портов "Одесса" и "Черноморск" вышли еще три судна с зерном. 40 тысяч тонн пшеницы и кукурузы плывет в порты Египта, Румынии и Турции отправили.

За эти выходные порты Одессы приняли 13 судов под загрузку 290 тысяч тонн пшеницы, кукурузы и масла, которые отправятся в порты Ливии, Испании, Италии, Израиля, Германии, Египта и Турции.

Напомним

Российские оккупанты создали так называемые зоны упрощенного таможенного контроля для кражи зерна в Луганской области.