"Зерновое соглашение": из портов Украины вывезено более 1,3 миллиона тонн украинского продовольствия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. За 29 дней с момента открытия "зернового коридора" из украинских портов вышли 56 судов, доставивших агропродукцию в 18 стран. Об этом сообщают в Администрации морских портов Украины, передает УНН.
Детали
"9 августа из портов "Одесса" и "Черноморск" вышли еще три судна с зерном. 40 тысяч тонн пшеницы и кукурузы плывет в порты Египта, Румынии и Турции отправили.
За эти выходные порты Одессы приняли 13 судов под загрузку 290 тысяч тонн пшеницы, кукурузы и масла, которые отправятся в порты Ливии, Испании, Италии, Израиля, Германии, Египта и Турции.
Напомним
Российские оккупанты создали так называемые зоны упрощенного таможенного контроля для кражи зерна в Луганской области.