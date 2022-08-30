"Зернова угода": з портів України вивезено більш ніж 1,3 мільйони тонн українського продовольства
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. За 29 днів з моменту відкриття "зернового коридору" з українських портів вийшли 56 суден, які доправили агропродукцію до 18 країн. Про це повідомляють в Адміністрації морських портів України, передає УНН.
Деталі
"9 серпня з портів "Одеса" і "Чорноморськ" вийшли ще три судна із зерном. 40 тисяч тонн пшениці та кукурудзи пливе до портів Єгипту, Румунії та Туреччини відправили.
За ці вихідні порти Одеси прийняли 13 суден під завантаження 290 тисяч тонн пшениці, кукурудзи та олії, які попрямують до портів Лівії, Іспанії, Італії, Ізраїлю, Німеччини, Єгипту та Туреччини.
Нагадаємо
Російські окупанти створили так звані зони спрощеного митного контролю для крадіжки зерна на Луганщині.