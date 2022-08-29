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Окупанти крадуть зерно на Луганщині: Гайдай каже, у чергах в Старобільську та Сватовому по 70 автівок

Київ • УНН

 • 134582 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російські окупанти створили так звані зони спрощеного митного контролю для крадіжки зерна на Луганщині. У черзі на відвантаження зерна в Старобільську та Сватовому стоять по 70 автівок. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Окупанти крадуть зерно на Луганщині: Гайдай каже, у чергах в Старобільську та Сватовому по 70 автівок

Деталі

Гайдай повідомляє, що у цих містах окупанти організували так звані зони спрощеного митного контролю. "Зерно звідти відвантажують у вагони і вивозять у бік росії", - зазначає Гайдай.

Окупаційна влада має проблеми зі спеціальним залізничним транспортом, тому у напрямку кордону поїзди рушать один раз на два дні, вказує він.

Цитата

“Спочатку вивезення зерна вони налагодили через елеватор у Старобільську. А нещодавно розпочали відвантаження ще й зі Сватового. У черзі стоять по 60-70 машин, бо облаштованих для вивезення зерна вагонів в ворога усього 10”, – сказав Гайдай.

Доповнення

Крадене українське зерно перевозять 87 суден, повідомив посол України.

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