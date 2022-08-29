Окупанти крадуть зерно на Луганщині: Гайдай каже, у чергах в Старобільську та Сватовому по 70 автівок

Деталі

Гайдай повідомляє, що у цих містах окупанти організували так звані зони спрощеного митного контролю. "Зерно звідти відвантажують у вагони і вивозять у бік росії", - зазначає Гайдай.

Окупаційна влада має проблеми зі спеціальним залізничним транспортом, тому у напрямку кордону поїзди рушать один раз на два дні, вказує він.

Цитата

“Спочатку вивезення зерна вони налагодили через елеватор у Старобільську. А нещодавно розпочали відвантаження ще й зі Сватового. У черзі стоять по 60-70 машин, бо облаштованих для вивезення зерна вагонів в ворога усього 10”, – сказав Гайдай.

Доповнення

Крадене українське зерно перевозять 87 суден, повідомив посол України.