Окупанти крадуть зерно на Луганщині: Гайдай каже, у чергах в Старобільську та Сватовому по 70 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російські окупанти створили так звані зони спрощеного митного контролю для крадіжки зерна на Луганщині. У черзі на відвантаження зерна в Старобільську та Сватовому стоять по 70 автівок. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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Гайдай повідомляє, що у цих містах окупанти організували так звані зони спрощеного митного контролю. "Зерно звідти відвантажують у вагони і вивозять у бік росії", - зазначає Гайдай.
Окупаційна влада має проблеми зі спеціальним залізничним транспортом, тому у напрямку кордону поїзди рушать один раз на два дні, вказує він.
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“Спочатку вивезення зерна вони налагодили через елеватор у Старобільську. А нещодавно розпочали відвантаження ще й зі Сватового. У черзі стоять по 60-70 машин, бо облаштованих для вивезення зерна вагонів в ворога усього 10”, – сказав Гайдай.
Доповнення
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