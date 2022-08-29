Оккупанты воруют зерно в Луганской области: Гайдай говорит, в очередях в Старобельске и Сватове по 70 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Российские оккупанты создали так называемые зоны упрощенного таможенного контроля для кражи зерна в Луганской области. В очереди на отгрузку зерна в Старобельске и Сватове стоят по 70 автомобилей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
Детали
Гайдай сообщает, что в этих городах оккупанты организовали так называемые зоны упрощенного таможенного контроля. "Зерно оттуда отгружают в вагоны и вывозят в сторону россии", - отмечает Гайдай.
Оккупационные власти испытывают проблемы со специальным железнодорожным транспортом, поэтому в направлении границы поезда движутся один раз в два дня, указывает он.
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“Сначала вывоз зерна они наладили через элеватор в Старобельске. А недавно начали отгрузку еще и со Сватова. В очереди стоят по 60-70 машин, потому что обустроенных для вывоза зерна вагонов у врага всего 10”, – сказал Гайдай.
Дополнение
Украденное украинское зерно перевозят 87 судов, сообщил посол Украины.