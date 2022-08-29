Оккупанты воруют зерно в Луганской области: Гайдай говорит, в очередях в Старобельске и Сватове по 70 автомобилей

Детали

Гайдай сообщает, что в этих городах оккупанты организовали так называемые зоны упрощенного таможенного контроля. "Зерно оттуда отгружают в вагоны и вывозят в сторону россии", - отмечает Гайдай.

Оккупационные власти испытывают проблемы со специальным железнодорожным транспортом, поэтому в направлении границы поезда движутся один раз в два дня, указывает он.

Цитата

“Сначала вывоз зерна они наладили через элеватор в Старобельске. А недавно начали отгрузку еще и со Сватова. В очереди стоят по 60-70 машин, потому что обустроенных для вывоза зерна вагонов у врага всего 10”, – сказал Гайдай.

Дополнение

Украденное украинское зерно перевозят 87 судов, сообщил посол Украины.