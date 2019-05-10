Зеркаль в Гамбурге заявила об опасности причинения серьезного вреда правам Украины

КИЕВ. 10 мая. УНН. Незаконное содержание под стражей России украинских военных кораблей и членов их экипажей и их подпадание под юрисдикцию России не могут продолжаться без нанесения дальнейшего серьезного ущерба правам Украине. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время выступления на слушаниях международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге, передает корреспондент УНН.