Зеркаль в Гамбурге заявила об опасности причинения серьезного вреда правам Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Незаконное содержание под стражей России украинских военных кораблей и членов их экипажей и их подпадание под юрисдикцию России не могут продолжаться без нанесения дальнейшего серьезного ущерба правам Украине. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время выступления на слушаниях международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге, передает корреспондент УНН.
"Господин Президент, члены Трибунала, позвольте мне вернуться к главным фактам. Военные корабли "Бердянск" и "Никополь", военно-морской корабль "Яны Капу" и двадцать четыре члена их экипажей на борту продолжают незаконно содержаться под стражей России и подвергаются юрисдикции России. Такая ситуация не может продолжаться без нанесения дальнейшей серьезный ущерб правам Украине", - сказала Зеркаль.
Она анонсировала, что украинская команда советников раскроет вопрос того, почему ситуация соответствует требованиям по применению временных мер в соответствии с Конвенцией.
Заместитель министра также попросила предоставить слово господину Джонатану Гимблету, который должен предоставить краткое описание фактических обстоятельств, включая развитие событий после подачи Украиной своего запроса о применении временных мер 16 апреля.
Как сообщал УНН, сегодня в немецком городе Гамбург проходят слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.
Ожидается, что суд примет решение по морякам до конца мая.
Также Украина обратилась к международному трибуналу с просьбой применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину.