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Зеркаль у Гамбурзі заявила про небезпеку завдання серйозної шкоди правам України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Незаконне утримання під вартою Росії українських військових кораблів та членів їх екіпажів та їх підпадання під юрисдикцію Росії не можуть продовжуватися без завдання подальшої серйозної шкоди правам України. Про це сказала заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час виступу на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі, передає кореспондент УНН.

"Пане Президенте, члени Трибуналу, дозвольте мені повернутися до головних фактів. Військові кораблі "Бердянськ" і "Нікополь", військово-морський корабель "Яни Капу" та двадцять чотири члени їх екіпажів на борту продовжують незаконно утримуватися під вартою Росії та піддаються юрисдикції Росії. Така ситуація не може продовжуватися без завдання подальшої серйозної шкоди правам України", - сказала Зеркаль.

Вона анонсувала, що українська команда радників розкриє питання того, чому ситуація відповідає вимогам щодо застосування тимчасових заходів відповідно до Конвенції.

Заступник міністра також попросила надати слово пану Джонатану Гімблету , який має надати короткий опис фактичних обставин, включаючи розвиток подій після подання Україною свого запиту про застосування тимчасових заходів 16 квітня.

Як повідомляв УНН, сьогодні у німецькому місті Гамбург відбуваються слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Очікується, що трибунал ухвалить рішення щодо моряків до кінця травня.

Також Україна звернулась до міжнародного трибуналу з проханням застосувати тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їхніх екіпажів та повернула їх до України.

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